Coronavirus: Prefettura Milano, chiusa una fase, da 9 marzo controllate 593.548 persone e 231.359 negozi

- Si è chiusa ieri una fase dei controlli delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, iniziata il 9 marzo, focalizzata sul rispetto delle norme di contenimento del contagio, principalmente in materia di mobilità delle persone e di regolarità delle attività commerciali.lo annuncia la Prefettura di Milano, spiegando che nell’intero periodo, nella Città Metropolitana di Milano, sono state controllate e identificate 593.548 persone durante gli spostamenti e 231.359 esercizi commerciali. Nel complesso, sono state rilevate violazioni, nel primo caso, in numero di 19.788 e, nel secondo, di 655, solo il 3 per cento delle persone controllate e 3 su 1.000 degli esercizi commerciali. L’imponente mole dei controlli e il limitato numero delle violazioni testimonia la diffusa consapevolezza nei comportamenti che rimane, ancora oggi, fondamentale per superare l’emergenza Covid. (Com)