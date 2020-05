Coronavirus: Bussolati (Pd), su cassa in deroga Regione Lombardia in grave ritardo con invio richieste a Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla Cassa integrazione in deroga la Regione Lombardia ha fatto un gran caos e a pagarlo sono i lavoratori che non si vedono accreditati i soldi sul conto. Ci sono stati grandi ritardi, c'è stata una modalità farraginosa e assurda e se oggi, finalmente, la Regione sta recuperando il tempo perso, e lo verificheremo, questo non giustifica gli errori commessi fin qui. L'assessore Rizzoli ci ha detto che entro fine settimana tutte le richieste saranno inviate all'INPS: la Regione Lazio le ha già caricate tutte da una settimana e se oggi la Lombardia ha accelerato è forse anche grazie al fatto che noi abbiamo denunciato le loro lentezze". Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati dopo la risposta in aula dell'assessore regionale al lavoro Melania Rizzoli alla sua interrogazione con cui chiedeva conto dei grandi ritardi con cui la Regione Lombardia ha processato e inviato a Roma le richieste di cassa integrazione in deroga avanzate dalle aziende lombarde. Stando a quanto detto dall'assessore Rizzoli, nell'ultimo weekend sono state inoltrate 40mila domande ed entro la fine di questa settimana saranno inoltrate tutte. (Com)