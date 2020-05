Rocca Priora: anticipata apertura cimiteri, da lunedì 25 accesso anche a parchi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già da venerdì 8 maggio, in vista anche della Festa della mamma, verranno riaperti i cimiteri comunali di Rocca Priora. "Una riapertura anticipata di qualche giorno, rispetto al calendario della Fase 2 prevista per Rocca Priora - si legge in una nota del Comune dei Castelli Romani - così da poter tornare a far visita ai nostri cari. Affinché sia tutto pronto per la riapertura, in questi giorni l’Amministrazione sta provvedendo alla manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali e con lo sfalcio dell’erba. Tutto il mese di maggio sarà caratterizzato da una graduale riapertura dei servizi primari che aiuteranno anche nella ripresa della vita quotidiana. Le 4 tappe, di settimana in settimana, sono state studiate in modo da poter riavviare il tessuto sociale ed economico di Rocca Priora e dare modo alle forze dell’ordine di poter controllare che tutto avvenga nel rispetto dei protocolli in vigore. Il primo a riaprire oggi al pubblico è stato il centro di Raccolta 'La Beccaccia'. Per evitare che si creino code e attese per i cittadini, si consiglia l'accesso seguendo questo calendario ripartito per cognome di utenza". "Con la riattivazione del Centro di Raccolta - aggiunge la nota - sono stati sospesi da oggi i servizi di consegna a domicilio straordinari attivati nella prima fase di emergenza: consegna dei kit e ritiro sfalci a domicilio. Il calendario di consegna dei kit per la raccolta differenziata riprenderà nel mese di giugno. Martedì 19 maggio sarà al volta del Mercato della Terra in via Aldo Moro, seguito giovedì 21 maggio dalla riapertura del Mercato in piazza Nassirya e domenica 24 maggio dal Mercato Colle di Fuori. Nei tre mercati sarà possibile acquistare solo prodotti ortofrutticoli e generi alimentari e si dovrà accedere rispettando le seguenti misure: evitare la formazione di assembramenti; rispettare distanze di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; ogni cittadino dovrà indossare mascherina e guanti. Lunedì 25 maggio è invece prevista la riapertura dei parchi pubblici. Il calendario delle riaperture potrà subire delle modifiche in base anche alle future misure che verranno adottare a livello nazionale e/o regionale ed anche in base all’andamento della curva dei contagi". (Com)