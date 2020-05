Coronavirus: Solinas, Sardegna prima Regione in Italia per sostegni economici a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maglia rosa in Italia, la Sardegna è la Regione che ha investito di più per sostenere i suoi cittadini nelle difficoltà della fase più critica della pandemia e per il sostegno nella fase della ripartenza. Lo dimostra - riferisce una nota - uno studio pubblicato da "Il Sole 24 Ore" sulla base delle ricerche dell’Istituto Issifra-Cnr (Istituto studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie), che mette a confronto gli impegni finanziari delle Regioni italiane, considerando quanto attinto dai propri bilanci e quanto frutto della rimodulazione dei fondi strutturali europei non ancora utilizzati. La Sardegna è prima in termini assoluti, con un impegno di 265 milioni di risorse proprie, al netto della rimodulazione dei fondi strutturali: una capacita’ di erogazione che quindi e’ suscettibile di un ampio margine di incremento. (segue) (Com)