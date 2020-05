Coronavirus: Solinas, Sardegna prima Regione in Italia per sostegni economici a cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione è prima anche nella classifica dei maggiori interventi messi in campo pro-capite. Sono dati che attestano quanto questa giunta abbia avuto a cuore, fin dalle prime fasi dell’emergenza, la tutela delle famiglie e la dignità della persona", dice il presidente della Regione Christian Solinas. "Grazie ad un impegno straordinario, abbiamo messo in campo una enorme massa di liquidità destinata a superare la crisi. In settimana - precisa il presidente Solinas - il Consiglio regionale voterà la seconda parte di interventi varati dalla giunta, destinata specificamente alle imprese. L’entità dell’intervento regionale appare ancora più evidente con un confronto tra regioni con popolazione molto più numerosa della Sardegna. Oggi che i dati dell’emergenza sanitaria aprono ad una speranza in più per il futuro, possiamo dire che la scelta di privilegiare anzitutto le famiglie, per aiutarle a superare la crisi, è stata lungimirante e virtuosa. Il denaro in erogazione - ricorda ancora il presidente - non è vincolato a buoni spesa, ma inteso come sostegno di liquidità per fare fronte alle emergenze di ogni genere che i nuclei familiari hanno dovuto affrontare e stanno ancora affrontando. Grazie a questo sforzo straordinario - conclude il presidente Solinas - possiamo gettare le basi per ripartire e lasciarci alle spalle questa pagina così drammatica". (Com)