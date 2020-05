Egitto: Banca centrale raccoglie 975,4 milioni di dollari da vendita buoni Tesoro con scadenza a un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale egiziana ha raccolto oggi 975,4 milioni di dollari dalla vendita di buoni del Tesoro denominati in dollari con scadenza a un anno a fronte di un’offerta iniziale di 800 milioni di dollari. Lo ha annunciato la stessa Banca centrale in un comunicato diffuso sul suo sito internet. L’istituto ha dichiarato che il rendimento medio è pari al 3,49 per cento, leggermente superiore all'ultima asta di obbligazioni in dollari avvenuta lo scorso febbraio. I buoni del tesoro sono debiti a breve termine emessi dal governo con periodi di scadenza che vanno dai tre mesi a un anno. Di solito sono emessi dal ministero delle Finanze dello stato attraverso la Banca centrale alle istituzioni locali e straniere. L'offerta mira ad aumentare la liquidità in valuta estera del paese per soddisfare le esigenze del governo, rimborsando i suoi debiti esteri e per mantenere le riserve in valuta.(Cae)