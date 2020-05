Maratona internazionale per la risposta globale al Covid-19, raccolti 7,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegni per 7,4 miliardi di euro. Questo il totale, pari a 8 miliardi di dollari Usa, che oggi la Commissione europea ha registrato da parte di donatori di tutto il mondo per la maratona internazionale di raccolta fondi della Coronavirus Global Response. "Oggi il mondo ha mostrato una straordinaria unità per il bene comune: governi e organizzazioni sanitarie globali hanno unito le forze contro il coronavirus. Con tale impegno, siamo sulla buona strada per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di un vaccino per tutti", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Tuttavia, questo è solo l'inizio. Dobbiamo sostenere lo sforzo e essere pronti a contribuire di più. La maratona continuerà", ha aggiunto. L'evento è stato convocato da Unione europea, Canada, Francia, Germania, Italia, paese che sta per assumere la presidenza del G20, Giappone, Regno dell'Arabia Saudita, che detiene la presidenza del G20, Norvegia, Spagna e Regno Unito. L'iniziativa è una risposta alla richiesta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di un gruppo di attori della salute per una collaborazione globale per lo sviluppo accelerato, la produzione e l'equo accesso globale alle nuove tecnologie sanitarie essenziali per il coronavirus. La Coronavirus Global Response Initiative comprende tre partenariati per testare, trattare e prevenire il rafforzamento dei sistemi sanitari.Per aiutare a raggiungere gli obiettivi della risposta globale del Coronavirus, la Commissione europea impegnerà un miliardo di euro in sovvenzioni e 400 milioni di euro in garanzie su prestiti attraverso la ridistribuzione di Orizzonte 2020 (un miliardo di euro), RescEu (80 milioni di euro), il sostegno di emergenza Strumento (150 milioni di euro) e strumenti esterni (170 milioni di euro). Cento milioni di euro saranno donati al Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) e 158 milioni di euro all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La Commissione ha spiegato che annuncerà presto la ripartizione dell'importo raccolto oggi e quanto andrà a rafforzare i vaccini, la terapia, la diagnostica e i sistemi sanitari relativi al Covid-19. Un accesso universale e conveniente agli strumenti Covid-19 (ACT-Accelerator) era l'obiettivo principale dell'invito all'azione del 24 aprile da parte dei partner sanitari globali. Per questo, sono necessari finanziamenti significativi, oltre a una solida struttura collaborativa, con una chiarezza di scopo per garantire che il denaro donato venga utilizzato e per evitare la frammentazione degli sforzi.Sulla base delle discussioni con i partner del settore pubblico e privato, nonché con le organizzazioni senza scopo di lucro, la Commissione europea propone un quadro collaborativo per la risposta globale dell'acceleratore Act che è concepito come una struttura di coordinamento per guidare e supervisionare i progressi compiuti a livello globale nell'accelerare il lavoro sullo sviluppo di vaccini, terapie e diagnosi con accesso universale, nonché rafforzare i sistemi sanitari necessari per soddisfare queste tre priorità. Questo framework di collaborazione intende essere limitato nel tempo (2 anni, rinnovabile) e basarsi su organizzazioni esistenti senza creare nuove strutture. Secondo la Commissione europea, riunirebbe partner come l'Oms, la Bill and Melinda Gates Foundation, il Wellcome Trust e alcuni paesi e attori sanitari globali riconosciuti come Cepi, Gavi, Vaccine Alliance, il Fondo globale o Unitaid.Il nucleo del quadro sarebbe costituito da tre partenariati basati sulle tre priorità della risposta globale al coronavirus, riunendo l'industria, la ricerca, le fondazioni e le organizzazioni internazionali, con un approccio che va dalla ricerca alla produzione fino alla distribuzione. I tre partenariati funzionerebbero nel modo più autonomo possibile, con un flusso di lavoro trasversale per migliorare la capacità dei sistemi sanitari e la condivisione di conoscenze e dati. La Commissione registra e tiene traccia degli impegni fino alla fine di maggio, ma non riceverà alcun pagamento nei suoi conti. I fondi andranno direttamente ai destinatari che, però, non decideranno da soli sull'utilizzo della donazione, ma la distribuiranno di concerto con la partnership. L'impegno è che tutti i nuovi vaccini, i sistemi diagnostici e i trattamenti contro il coronavirus siano resi disponibili a livello globale a un prezzo accessibile, indipendentemente da dove sono stati sviluppati. (Res)