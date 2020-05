Coronavirus: Garavaglia (Lega), su Cig Lombardia ridicole scuse Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre aziende e lavoratori attendono ancora la Cig, l’Inps se la prende con la Lombardia. Una vergogna. Ricordo che le Regioni non solo hanno regolarmente trasmesso tutti i decreti necessari all’Inps, ma alcune, Lombardia in testa, hanno persino anticipato l’indennità a tutti i lavoratori in Cig". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Massimo Garavaglia rilevando che "invece di complicare una situazione già drammatica per aziende e lavoratori con un iter burocratico assurdo sarebbe bastato un codice unico Covid 19. Tridico confermi piuttosto le coperture, visto che sembra manchino all’appello 7 miliardi. Non vorremmo che anche lì si inventasse una scusa". "E prima l’hacker misterioso, ora le Regioni, le bugie inventate dall’Inps per coprire le proprie magagne sono ridicole. La Lega presenterà un’interrogazione per andare a fondo a questo scandalo”, conclude Garavaglia.(Com)