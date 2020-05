Roma: autista Atac senza mascherina, scatta sanzione di 400 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato sorpreso in largo Torre Argentina senza che indossasse la mascherina. Per questo, un autista della linea 87 dell’Atac, questa mattina alle 10, è stato multato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il mezzo pubblico che l’uomo guidava stava partendo dal Capolinea per la normale corsa, quando gli agenti lo hanno fermato contestandogli il mancato uso della mascherina obbligatoria per chiunque accede ai mezzi pubblici, siano essi passeggeri che personale Atac. Il conducente si è subito affrettato a mostrare il dispositivo di protezione individuale che aveva con se, senza però indossare. Inutile è stato sostenere la necessità di toglierla perché gli causava l’appannaggio degli occhiali; gli agenti lo hanno sanzionato una multa di 400 euro. (Rer)