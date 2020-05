Agrolimentare: Meloni, su nutri-score governo respinga assalto a nostri prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, denuncia che il made in Italy è "di nuovo sotto attacco" e su Facebook spiega: "Un cartello di aziende, guidato dalle multinazionali francesi Nestlé e Danone, ha scritto alla Commissione europea per chiedere di rendere obbligatoria l'introduzione in tutti i supermercati d'Europa del 'Nutri-score'. Parliamo della famosa etichettatura 'a semaforo' di proprietà di un'agenzia governativa francese, che suggerisce ai consumatori cosa fa bene alla loro salute e cosa no grazie ad un algoritmo che, guarda caso, penalizza i prodotti italiani a vantaggio di quelli francesi". La leader F'dI quindi ricorda: "Il Parlamento italiano si è espresso chiaramente votando la mozione di Fratelli d'Italia: il governo si faccia sentire e respinga questo ennesimo assalto ai nostri prodotti e alle nostre eccellenze agroalimentari".(Rin)