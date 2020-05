Fase 2: a Milano +30/35 per cento di traffico rispetto a settimana scorsa, no criticità nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico veicolare a Milano oggi è stato di circa il 30-35 per cento maggiore rispetto alla scorsa settimana; circa il 60 per cento in meno se si prende come riferimento un lunedì pre lockdown. Lo fa sapere il Comune di Milano annunciando che la Polizia locale ha presidiato in particolar modo parchi e aree verdi, dove non ci sono state grandi criticità, ha effettuato una decina di interventi su richiesta di Atm, poiché c'erano più persone del consentito su alcuni autobus e tram (linee 90-91, 57, 56, 82, 95, 14), oltre 130 controlli tra esercizi commerciali e pubblici, elevando una sola sanzione per mancanza di gel e guanti. (Rem)