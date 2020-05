Coronavirus: Oms, prove indicano che il virus è di origine animale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità conferma che il Sars-Cov-2 è di origine animale. In una conferenza stampa, Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per la lotta al coronavirus, ha risposto alle dichiarazioni del Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ieri ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero le prove che il virus sarebbe stato creato in un laboratorio cinese. “Da tutte le prove viste finora, più di 15 mila sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale”, ha sottolineato la Van Kerkhove. “C’è un legame con i pipistrelli, dobbiamo capire l’ospite intermedio”, ha aggiunto. "Questo succede per molti di questi patogeni zoonotici”, ha precisato. Da parte sua il direttore del programma di emergenza dell’Oms, Mike Ryan, ha ammesso che l’organizzazione Onu, non ha ricevuto “alcun dato o prova specifica dal governo degli Stati Uniti in relazione alla presunta origine" del virus. "Dal nostro punto di vista tale versione è una speculazione. Se tali dati e prove sono disponibili, spetterà al governo degli Stati Uniti decidere quando potranno essere condivisi", ha aggiunto Ryan. Il funzionario dell’Oms ha messo in guardia dal confondere la necessità scientifica di capire dove il virus ha avuto origine con il calcolo politico di incolpare la Cina per la sua diffusione. "Siamo in grado di trovare le risposte insieme. Se questo è proiettato come un'indagine aggressiva di illeciti, allora credo che il lavoro sarà più difficile. Questo è un problema politico, non è un problema scientifico", ha dichiarato Ryan.(Res)