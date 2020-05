Coronavirus: Guterres, bene contributi annunciati a Conferenza internazionale per vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto con favore “i generosi contributi” annunciati oggi alla Conferenza internazionale per la raccolta fondi per 7,5 miliardi di euro da destinare alla cooperazione globale nella ricerca di vaccini e trattamenti di risposta alla pandemia di coronavirus. “Ringrazio la Commissione europea, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Norvegia e l'Arabia Saudita per la loro leadership nell'ospitare questo importante impegno”, ha dichiarato Guterres. “Nel giro di pochi mesi il Covid-19 si è diffuso in ogni angolo del mondo, infettando più di 3 milioni di persone e causando oltre 220 mila vittime. Le misure complete e coordinate di sanità pubblica sono fondamentali per rallentare la diffusione del virus e salvare vite. Ma anche i paesi che hanno preso tali provvedimenti restano a rischio. E’ ancora probabile che il virus colpisca molti paesi che sono più vulnerabili. In un mondo interconnesso, nessuno di noi è al sicuro finché non siamo tutti al sicuro”, ha dichiarato Guterres. (segue) (Res)