Ecuador: coronavirus, Cidh chiede “misure efficaci” per proteggere gli indigeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto al governo dell’Ecuador di adottare “misure efficaci” per proteggere gli indigeni nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. L’allarme arriva dopo che sono stati riscontrati i primi casi di contagio tra la popolazione nativa. La Cidh, si legge in una serie di dichiarazioni pubblicate sull’account Twitter della commissione, “esprime seria preoccupazione per il diritto alla salute degli indigeni Siekopai a fronte della pandemia di Covid-19. I casi positivi riscontrati rappresentano un grave rischio per una comunità di 774 persone". La comunità ha denunciato che almeno 14 tamponi sono risultati positivi. (segue) (Mec)