Ecuador: coronavirus, Cidh chiede “misure efficaci” per proteggere gli indigeni (2)

- Nei giorni scorsi la Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (Conaie) ha annunciato che la quarantena disposta per contenere la pandemia del nuovo coronavirus continuerà nelle comunità indigene per tutto il mese di maggio. La decisione, si legge in un comunicato, si applicherà a “comuni, comunità, popoli e nazionalità indigene”. L'annuncio segue la decisione del governo di avviare dal 4 maggio il passaggio da una fase di isolamento sociale a una fase di distanziamento sociale, in cui verranno progressivamente allentate le misure restrittive per far ripartire l’attività economica. Nel paese si registrano ad oggi oltre 29 mila casi e oltre mille morti. Alla luce si questi dati, denuncia la Conaie, “il cambiamento delle misure annunciato dal governo nazionale a partire dal 4 maggio ci ha colto con assoluta sorpresa”. Si tratta, denuncia ancora la confederazione, “di una decisione che non ha alcun supporto tecnico scientifico”. (segue) (Mec)