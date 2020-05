Ecuador: coronavirus, Cidh chiede “misure efficaci” per proteggere gli indigeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il Brasile l'Ecuador si piazza al secondo posto in America Latina per numero di contagi confermati. L'area più colpita è la città di Guayaquil, dove nei giorni scorsi una task force congiunta messa in campo dal governo ha prelevato oltre mille salme dalle abitazioni. Le forze armate hanno anche installato un ospedale militare da campo nella città. Per affrontare il collasso delle morgue il governo ha iniziato a conservare i corpi delle vittime del coronavirus in gigantesche celle frigorifere. Le centinaia di morti registrate nella città hanno infatti già saturato le capacità degli obitori ed ospedali. Il sindaco di Guayaquil, Cynthia Viteri, ha reso noto che il governo ha predisposto negli ospedali pubblici tre container, il più grande di circa 12 metri, per preservare i corpi. (Mec)