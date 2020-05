Coronavirus: Protezione civile, attualmente positivi scendono sotto 100 mila, 199 meno di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone attualmente positive al coronavirus in Italia torna sotto quota 100 mila. E' quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Sono infatti 99.980 le persone ancora positive al virus. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 1.221, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 1.389. Il numero dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza sale invece a 211.938.(Rin)