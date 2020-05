Coronavirus: in Lombardia calano i ricoveri in ospedale, ma si ferma la discesa di quelli nelle terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano i ricoveri in ospedale in Lombardia e rimangono stabili i ricoverati in terapia intensiva. Lo annuncia Regione Lombardia facendo il punto sulla diffusione del coronavirus. Mentre i ricoverati non in terapia intensiva oggi sono 6.414, -195 rispetto a ieri, in terapia intensiva si confermano i 532 casi di ieri. I casi positivi sono invece 78.105, cresciuti di 577 rispetto a ieri quando erano aumentati di 526. In crescita i decessi, arrivati a 14.294, +63 rispetto a ieri. Positivo invece il dato dei dimessi che oggi sono 53.470, più 697 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di 417. “Sono dati - ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Pietro Foroni durante il consueto video collegamento da Palazzo Lombardia - che fanno trasparire un trend positivo”. (segue) (Rem)