Coronavirus: in Lombardia calano i ricoveri in ospedale, ma si ferma la discesa di quelli nelle terapie intensive (2)

- Foroni ha definito “particolarmente significativo” il dato dei dimessi mentre ha definito “così così” i numeri delle terapie intensive: “oggi sono uguali a ieri, nonostante veniamo da giorni di constante riduzione, ma l'importante è che non aumenti”. Foroni ha poi evidenziato la situazione positiva che si sta registrando a Milano, in particolare in città. In provincia di Milano i casi positivi oggi sono 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano città, mentre ieri erano cresciuti di 118 in provincia e di 41 in città, mentre l'altro ieri erano aumentati, rispettivamente, di 249 e 115. “Rispetto a ieri, visti i numeri che circolavano nei giorni e nelle settimane scorse, notiamo una sorta di progressiva stabilizzazione. Non significa che il virus è stato debellato, ma le misure stanno ottenendo buoni risultati”, ha concluso Foroni. (Rem)