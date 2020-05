© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.191.403 tamponi per il coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta 37.631 tamponi da ieri, in calo rispetto alla stessa giornata di ieri quando erano stati 44.935. Sono invece 1.479.910 le persone sottoposte al test.(Rin)