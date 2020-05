Coronavirus: 159 nuovi casi e ventiquattro morti in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.175 casi di positività,159 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 200.427 (+3.352). Le nuove guarigioni oggi sono 196 (13.525 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -61, passando dai 9.045 registrati ieri ai 8.984 odierni. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 4.541, fra i più alti nel Paese". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus: "Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 13.525. Purtroppo, si registrano 24 nuovi decessi: 12 uomini e 12 donne". (Ren)