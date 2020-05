Coronavirus: Rossomando (Pd), ok Conte su donne, sia vero riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama e senatrice del Partito democratico, Anna Rossomando, osserva: "Con diverse colleghe abbiamo sottoscritto una mozione sulla necessità di intervenire sull'esigua presenza di professioniste donne nelle task force istituite dal governo nell'ambito dell'emergenza coronavirus". Secondo la parlamentare, "il presidente del Consiglio Conte ha raccolto tempestivamente questo intervento e si tratta di un dato sicuramente positivo. Ora verificheremo i fatti concreti, ma in ogni caso si dovrà trattare di un vero riconoscimento delle professionalità delle donne. Non si può pensare, infatti - prosegue l'esponente del Pd su Facebook - di affrontare la fase in cui stiamo entrando e le successive senza questo punto di vista in ambito di programmazione economica, sociale e culturale. Se la qualità delle ricette per affrontare la crisi sarà diversa da modelli che tutti concordiamo debbano essere innovati, lo vedremo anche anche da questo punto di vista".(Rin)