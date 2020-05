Fase 2: Terzi e Foroni, da Regione 700mila mascherine per i passeggeri dei treni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi parte da stazioni minori - prosegue l'assessore - potrà comunque recuperare la mascherina gratuita una volta giunto a destinazione, per esempio a Cadorna o Garibaldi. Questa iniziativa si aggiunge agli approvvigionamenti garantiti nei giorni scorsi ai lavoratori del trasporto pubblico, a cui sono state destinate 347.200 mascherine: 200mila alle Agenzie Tpl per i conducenti di autobus, tram e metrò, 31.000 per operatori Trenord Ferrovienord e 116.200 per tassisti lombardi". "Quella odierna a Trenord è la seconda tranche di una nuova e ingente fornitura di mascherine chirurgiche alla popolazione lombarda da parte di Regione", ha spiegato l'assessore al territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Come già annunciato, ieri è partita la distribuzione di ben 3,5 milioni di pezzi alle Province, e da queste a tutti i Comuni lombardi". (segue) (Com)