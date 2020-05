Cile: coronavirus, governo preoccupato per mancato rispetto misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità del Cile, Jaime Manalich, ha espresso preoccupazione per il mancato rispetto delle misure di contenimento del coronavirus nella capitale Santiago. "La verità è che la capitale ci preoccupa, dato che le misure che abbiamo decretato non vengono rispettate", ha dichiarato Manalich parlando oggi in conferenza stampa. "Se non mettiamo tutte le energie nella battaglia di Santiago la guerra contro il coronavirus sarà persa", ha aggiunto. La capitale racchiude infatti quasi il 65 per cento degli oltre ventimila casi di contagio nel paese e la quarantena decretata in diversi municipi (nel paese non vige la quarantena totale) viene spesso infranta. Clamoroso l'episodio di una festa clandestina dove, secondo quanto riportato dalla polizia, si sono radunati circa 400 giovani nel corso dell'ultimo fine settimana senza nessun tipo di precauzione sanitaria e infrangendo il divieto per questo tipo di riunioni. (segue) (Abu)