Coronavirus: Spagna, tre comunità autonome non registrano contagi nelle ultime 24 ore

- Per la prima volta dall'inizio dello stato di allarme, la comunità Valenciana, Murcia e le Isole Baleari hanno registrato zero casi di coronavirus. In generale, in Spagna sono stati segnalati 356 nuovi casi; la Catalogna contribuisce per un terzo mentre la regione di Madrid ha notificato un solo paziente. A livello nazionale, solo 21 pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva mentre nella maggior parte delle regioni non si sono verificati casi di questo tipo. Sono 164 le persone per patologie vincolate al coronavirus, si tratta dello stesso numero registrato nella giornata di ieri. Secondo il rapporto pubblicato dal governo spagnolo, 25.428 persone sono morte per coronavirus dall'inizio della pandemia. Il direttore del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie, Fernando Simon, ha avvertito che sulla base di questi risultati non è possibile eliminare il rischio di una ricaduta. Tuttavia, i dati potrebbero essere poco affidabili dato che il sistema di conteggio dei malati subisce dei ritardi durante il weekend; inoltre, la comunità di Madrid non ha ancora perfezionato il suo metodo di conteggio degli infetti. (Spm)