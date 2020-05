Coronavirus: Nord Macedonia, 5 nuovi casi registrati nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella Macedonia del Nord: lo hanno reso noto le autorità sanitarie nazionali secondo quanto riporta la stampa locale. I casi sono stati accertati dopo aver effettuato 249 test sulla popolazione. Il numero totale delle persone contagiate da coronavirus nel paese sale così a 1.511. Dei 5 nuovi casi 2 sono stati registrati nella capitale Skopje, uno a Kumanovo, uno a Prilep e uno a Tetovo. Il ministro della Sanità, Venko Filipce, ha dichiarato che le prossime elezioni, previste ad aprile e rimandate a causa della pandemia, dovranno tenersi nel rispetto delle misure di precauzione contro un eventuale contagio. Il comitato nazionale per le malattie infettive, ha detto Filipce, stilerà un protocollo apposito per la tutela della salute dei cittadini che dovrà essere seguito per la gestione delle attività elettorali. (Mas)