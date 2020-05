Coronavirus: Viminale, ieri controlli su 221.409 persone e 77.925 esercizi commerciali, elevate 5.325 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 maggio è terminata la fase 1 dell'emergenza coronavirus. Con l'inizio della fase 2 è disponibile online un report - riferisce il ministero dell'Interno sul suo sito web - sui controlli effettuati su persone e esercizi commerciali dall’11 marzo. Oltre al report è, anche, pubblicata un’analisi sull’andamento dei controlli nel periodo in esame. Nel complesso, dall'11 marzo 2020, sono state eseguite oltre 15 milioni di verifiche: 12.360.197 su persone e 4.798.015 su attività/esercizi commerciali. Nella giornata di ieri, 3 maggio, ultimo giorno della fase 1, sono state controllate 221.409 persone e 77.925 attività ed esercizi commerciali. Le persone sanzionate sono state 5.325, 31 quelle denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 2 i denunciati per violazione del divieto di allontanamento per motivi di quarantena. Sul totale degli esercizi commerciali controllati, 89 le sanzioni ai titolari e 27 i provvedimenti di chiusura. (Com)