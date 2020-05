Perché il processo di pace tra Etiopia ed Eritrea stenta a decollare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento delle relazioni bilaterali nel tentativo di attuare l’accordo di pace siglato nel 2018, ma anche le questioni regionali e gli sforzi congiunti nella lotta contro la pandemia di Covid-19, sono stati i principali temi al centro della visita di due giorni che il presidente dell'Eritrea, Isaias Afwerki, ha concluso oggi in Etiopia. La missione, l’ultima di una lunga serie di visite reciproche effettuate dai due leader dopo la firma dello storica Dichiarazione di pace siglata ad Asmara il 9 luglio 2018, sembra rispondere al preciso obiettivo di ridare vigore ad un processo di pace che, al netto degli annunci in pompa magna fatti nei mesi successivi all’accordo, ha finora stentato a decollare. Dopo essere stato accolto dal premier Abiy Ahmed al suo arrivo all’aeroporto di Addis Abeba, i due leader hanno tenuto un colloquio bilaterale in un ristorante di Addis Abeba alla presenza, per la parte etiope, dell'ex premier Hailemariam Desalegn e del presidente della regione di Oromia Shimeles Abdissa, mentre dal lato eritreo hanno partecipato il ministro degli Esteri Osman Saleh ed il consigliere presidenziale Yemane Ghebreab. Nella giornata di oggi, i due leader hanno invece inaugurato il progetto di irrigazione di Batu Dugda, nello stato regionale di Oromia, che attualmente si estende su un’area di 2 mila ettari di terreno ma che potrebbe estendersi fino ai 15 mila ettari al completamento dei lavori di espansione.La visita di Afwerki segue quella effettuata sempre ad Addis Abeba lo scorso 27 dicembre, in occasione della quale si era recato sui siti di diversi progetti di sviluppo, tra cui il Progetto di abbellimento Sheger (iniziativa che mira a rendere l'area della capitale Addis Abeba una destinazione attrattiva anche a fini turistici), l'Osservatorio spaziale e il centro di ricerca di Entoto, il parco industriale di Adama, l’area industriale di Dukem e il caseificio Holland Dairy, sempre nello stato regionale di Oromia, oltre ad aver posto la prima pietra della nuova sede dell’ambasciata eritrea ad Addis Abeba. Proprio la riapertura delle rispettive ambasciate, insieme ad una serie di misure annunciate (fra cui il ritiro delle truppe dal valico di confine di Bure, la riapertura del collegamento stradale Serha-Zalambesa e il ripristino dei voli diretti per Asmara da parte della compagnia di bandiera etiope Ethiopian Airlines), aveva fatto sperare in un reale riavvicinamento fra i due paesi, nell’ottica di una generale pacificazione dell’intera regione del Corno d’Africa. Tuttavia, al netto degli annunci fatti nei mesi immediatamente successivi alla firma dell’accordo di pace, il processo di pace non sembra affatto essere in discesa.Nonostante le parole dei due leader facessero presagire il contrario, alle enfatiche dichiarazioni di intenti non sono infatti seguiti né concreti sviluppi sui cinque “pilastri” della Dichiarazione di pace (la fine dello stato di guerra fra i due paesi; la ripresa della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza; la ripresa delle relazioni commerciali, economiche e diplomatiche; l’attuazione dell’accordo di Algeri sui confini; il reciproco impegno a lavorare per la pace regionale) né definitivi processi di attuazione dei sette articoli dell’accordo. Anzi, l’evolversi delle relazioni tra i due paesi sembra segnare il passo rispetto alle speranze riposte dalle reciproche popolazioni. I quattro valichi di frontiera riaperti in pompa magna sono stati, infatti, progressivamente richiusi nel giro di cinque mesi (tra dicembre 2018 ed aprile 2019); le decisioni del 2002 della Commissione internazionale per la risoluzione in arbitrato della disputa sui confini – seppur formalmente accettate dall’Etiopia nel 2018 – non sono state ancora attuate, né in relazione alla demarcazione del confine né al ritiro delle truppe; la ripresa delle relazioni commerciali transfrontaliere e degli investimenti per progetti infrastrutturali congiunti non ha portato a una risoluzione della conflittualità interna ai rispettivi confini; l’impianto repressivo del governo eritreo non ha subito modifiche sostanziali. Sul fronte umanitario, inoltre, l’intenzione delle autorità etiopi di chiudere il campo profughi di Hitsats, situato nella regione settentrionale del Tigré e nel quale vivono 13 mila rifugiati di cui molti eritrei, ha suscitato una viva preoccupazione ad Asmara, tanto più da quando le autorità etiopi hanno sospeso la pratica - in passato richiesta dal regime eritreo - di riconoscere automaticamente la protezione agli eritrei fuggiti dal paese.Alla luce di ciò, un sostanziale “status quo” sembrerebbe dunque dimostrare la persistenza dell’instabilità regionale e della precarietà nelle relazioni odierne tra Eritrea ed Etiopia, e questo a causa di una serie di motivi sia di carattere interno ai due paesi sia di carattere geopolitico. Sul versante etiope, Ahmed – primo premier di etnia oromo nella storia del paese – si trova a dover fronteggiare un’aumentata conflittualità interna che riguarda proprio la regione dell’Oromia, una situazione macro-economica meno favorevole rispetto alle previsioni e soprattutto un processo elettorale complesso e delicato in vista delle elezioni generali, inizialmente previste per il 29 agosto ma in seguito rinviate a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. Inoltre, il primo ministro etiope – eletto premio Nobel per la pace nel 2019 – deve confrontarsi con le difficoltà derivanti da una coalizione di governo instabile, con i diffusi disordini etnici e con diversi altri problemi, il che sembra aver fatto retrocedere la questione Eritrea dalle priorità della sua azione politica. Sull’altro versante, con il venir meno dell’isolamento internazionale sancito dalla rimozione delle sanzioni da parte delle Nazioni Unite (votata nel novembre 2018), il regime di Asmara ha visto paradossalmente cadere una delle principali giustificazioni alla propria esistenza, mentre le misure adottate da Ahmed per limitare il potere del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf, l’ex partito egemone in Etiopia e acerrimo nemico di Asmara) nella coalizione di governo hanno rappresentato un passo importante contro coloro che considerava dei nemici da poter agitare come spauracchio nell’ottica interna.Dal canto suo, trovandosi alle prese con disordini etnici in tutto il paese, il premier etiope ha allo stesso tempo voluto evitare ulteriori provocazioni nei confronti del Tplf: a ciò si deve, presumibilmente, la decisione di non approfondire la discussione sul processo di demarcazione delle frontiere con la controparte eritrea. Si spiegherebbe così, a ben vedere, la decisione con cui nei mesi successivi Asmara ha gradualmente chiuso tutti i confini, vietando l’ingresso ai commercianti etiopi e impedendo agli eritrei di lasciare il paese. Nessuna spiegazione precisa è stata fornita, ma è probabile che a incidere siano stati i timori di perdere il controllo dell’economia e di accelerare ulteriormente l’esodo di massa. Periodicamente, dal versante etiope sono stati annunciati progressi nella preparazione dei servizi di trasporto, sperando di dare inizio agli scambi commerciali e di poter utilizzare i porti eritrei, tuttavia al momento non si registrano risultati tangibili. Oltre a tutto ciò, c’è poi da considerare che all’interno dell’Eritrea l’accordo di pace ha alimentato le speranze di apertura di una stagione di riforme. In primis, una riforma del servizio nazionale: originariamente limitato a 18 mesi, con l’intento di facilitare la ricostruzione di un paese devastato dalla guerra, è stato trasformato in "servizio a vita", simulando uno stato di guerra che avrebbe richiesto il sacrificio della generazione post-indipendenza, pur in assenza di un reale conflitto armato.Come risultato, migliaia di eritrei hanno lasciato il paese ogni anno, nonostante l’ordine di sparare a vista dato alle forze di sicurezza stazionate ai confini, nel rifiuto di sacrificare le loro vite per le convinzioni ideologiche delle élite al potere. In tal modo, si è sviluppato un circolo vizioso: gli eritrei sono stati costretti a fuggire per condurre una vita decente all’estero, inviando in Eritrea le rimesse necessarie a mantenere in vita le loro famiglie nel paese; al contempo, ciò ha favorito la stabilizzazione del governo, che ha profuso sforzi notevoli per garantirsi il sostegno delle diverse comunità diasporiche. Con gli accordi di pace, non esiste più alcuna giustificazione dietro la decisione di mantenere in vigore il servizio militare illimitato, e un gran numero di eritrei della diaspora – così come molti all’interno del paese – chiedono riforme. La nascita del movimento Yiakl! (o Kifaya!, "Abbastanza!", in italiano) ha dato vita a una campagna per mettere fine al servizio nazionale nella sua forma attuale, rivendicando l’accesso alla democrazia e il rilascio dei prigionieri politici. Ad oggi, però, il governo non ha mostrato alcun segnale della volontà di rispondere a tali domande. Secondo diversi osservatori, inoltre, Afewerki e l’élite dominante in Eritrea hanno un unico interesse: restare ancorati al potere per l’immediato futuro senza adottare alcun tipo di riforma.A fronte di tutto ciò, la comunità internazionale non ha svolto alcun ruolo di promozione di un cambiamento interno al paese. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (principali sponsor della riconciliazione fra Asmara e Addis Abeba, con il benestare degli Stati Uniti) hanno facilitato gli accordi ottenendo in cambio il coinvolgimento di Asmara nella guerra contro gli Houthi nel vicino Yemen – attraverso la fornitura di una base militare – e di uno sforzo crescente da parte degli stati del Golfo per ottenere influenza in una regione strategicamente importante come quella del Corno d’Africa. Tuttavia, Riad e gli Emirati non sembrano essersi interessati dei dettagli riguardanti l’attuazione dell’accordo di pace. L’Europa, d’altro canto, è preoccupata di gestire le migrazioni, ma sembra incapace di tener conto del quadro generale: nessuno sforzo è stato fatto per esercitare pressioni su Asmara e sollecitare una riforma del servizio nazionale, nonostante questa rappresenti la principale ragione che spinge decine di migliaia di eritrei a partire verso il mar Mediterraneo. Alla luce di un simile scenario, appare dunque evidente che la strada per la pace sarà ancora lunga e tortuosa. (Res)