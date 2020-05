Coronavirus: Scavuzzo, 2,3 milioni di mascherine donate a Milano, prevalentemente dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Milano ha ricevuto in dono quasi 2,3 milioni di mascherine. Lo ha fatto sapere la vicesindaco Anna Scavuzzo, rispondendo a una domanda a risposta immediata del consigliere Manfredi Palmeri della lista "Io corro per Milano". "Rispetto alle donazioni internazionali, abbiamo 2 milioni e 295mila mascherine prevalentemente chirurgiche (97/98 per cento, oltre 2 milioni), che arrivano quasi esclusivamente dalla Cina, ma i donatori non sono solo cinesi. Ad esempio stiamo organizzando donazioni tramite Corea e Giappone", ha riferito Scavuzzo, sottolineando che queste donazioni "sono frutto delle relazioni che la città in tutte le sue componenti ha intrattenuto nel corso del tempo" e che "spesso il Comune viene scelto come collettore di fiducia dalle realtà internazionali". (segue) (Rem)