Coronavirus: Scavuzzo, 2,3 milioni di mascherine donate a Milano, prevalentemente dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le città cinesi che hanno donato a Milano, la vicesindaco ha citato la gemellata Shangai, Guangzhou e Shenzhen. "Hanno donato mascherine a Milano poi aziende del ramo moda, anche attraverso un lavoro intenso della Camera nazionale della moda italiana, imprese tecnologiche come Oppo e fondazioni di grandi gruppi industriali che hanno investimenti a Milano. Ci sono poi gruppi e associazioni di individui, come la comunità cinese che ha donato 300mila mascherine", ha aggiunto Scavuzzo. Dalla Protezione civile regionale sono arrivate una prima tranche di 120mila mascherine chirurgiche, una seconda da 600 mila, una terza da 300mila destinate ai Municipi e una quarta di 100mila destinate ai tassisti. "Dei 2 milioni e 300 mila mascherine chirurgiche - ha evidenziato il vice sindaco - ne abbiamo distribuite 1 milione 765mila. Quasi 350 mila alle direzioni del Comune: 29mila a varie direzioni, 71mila ai servizi civici, 14mila alla Polizia locale, 236mila alle Politiche sociali, in cui sono anche presenti tutte le realtà di volontariato che afferiscono alla rete". (segue) (Rem)