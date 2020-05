Coronavirus: Scavuzzo, 2,3 milioni di mascherine donate a Milano, prevalentemente dalla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle partecipate - ha evidenziato Scavuzzo - ne sono state date quasi 30mila e alla popolazione 1 milione e 377mila, di cui 400mila ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta in quattro tranche separate. Ai tassisti ne sono state date 26mila dal Comune e 100mila dalla Regione. Ai rider circa 5mila. Alle edicole e ai negozianti, le distribuiamo settimanalmente e a oggi sono 8.500". "Alle pubbliche assistenze con cui abbiamo stabilito rapporti di collaborazioni in modo che possano distribuire a domicilio ai pazienti da cui vanno è stata fatta lunedì l'assegnazione di 13mila e ogni lunedì ci sarà una nuova assegnazione. Alle famiglie che abitano nelle Erp ne sono state distribuite 470mila, compresi i condomini misti", ha spiegato Scavuzzo, anticipando che il Comune sta cercando un modo per distribuire i dpi anche nei condomini non di edilizia popolare. A 10mila famiglie le mascherine sono già arrivate tramite i buoni spesa. Canali di distribuzione sono anche le consegna dei pacchi spesa degli hub e le richieste puntuali arrivate allo 020202. (Rem)