Turchia-Grecia: Ankara accusa Atene di aumentare le tensioni

- La Turchia ha condannato il tentativo della Grecia di "aumentare le tensioni", negando che alcuni caccia turchi si siano avvicinati all'elicottero in volo sull'Egeo meridionale a bordo del quale si trovava il ministro della Difesa ellenico, Nikolaos Panagiotopoulos. "I jet stavano conducendo le loro attività di routine nell'Egeo", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri turco, Hami Aksoy. “Non vi è alcun vantaggio per la Turchia dall’inasprire le tensioni drammatizzando i voli di routine", ha aggiunto Aksoy, esortando Atene a concentrarsi sulle "misure di rafforzamento della fiducia avviate dai ministeri della Difesa dei due paesi". Ieri il ministero degli Esteri greco ha condannato “le minacce”, invitando la Turchia a rispettare le regole stabilite invece di "violarle sistematicamente". Secondo il governo di Atene, ieri due caccia turchi si sono avvicinati all'elicottero in volo sull'Egeo meridionale a bordo del quale si trovava il ministro della Difesa ellenico, Nikolaos Panagiotopoulos. Insieme al ministro della Difesa, l'elicottero trasportava anche il generale Konstantinos Floros, capo di Stato maggiore della Difesa ellenica. I due stavano visitando le isole di Oinousses, Agathonissi e Farmakonissi ed erano decollati da poco dalla prima località quando i due caccia turchi si sono avvicinati al loro velivolo. Il ministro della Difesa ha fornito foto dell'incidente.(Res)