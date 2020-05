Usa: coronavirus, l’amministrazione Trump prevede 3 mila morti al giorno a inizio giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Donald Trump prevede che il coronavirus possa provocare 3 mila morti al giorno negli Stati Uniti entro l’inizio del mese di giugno. Lo rivela un documento interno pubblicato dal “New York Times” con proiezioni basate sui modelli dei Centri per il controllo e la prevenzione della malattia (Cdc) ed elaborate in grafico dall’Agenzia federale per la gestione dell’emergenza (Fema). La previsione è che entro fine mese negli Stati Uniti si arrivi a registrare 200 mila nuovi casi ogni giorno, un enorme balzo in avanti rispetto agli attuali 25 mila casi quotidiani. Il documento emerge in un momento in cui, dopo sette settimane di serrata generale, diversi Stati hanno iniziato ad allentare le misure restrittive imposte per contenere la pandemia e a riavviare parte delle attività economiche non essenziali. I Cdc, in questo contesto, sottolineano come “in un gran numero di contee il numero dei contagi continui a crescere”. “Le proiezioni confermano il timore principale degli esperti di sanità pubblica: che la riapertura dell’economia riporti il paese al punto in cui era a metà marzo, quando in alcune zone degli Stati Uniti i casi aumentavano così rapidamente che i pazienti morivano nei corridoi degli ospedali e il sistema sanitario era al collasso”, osserva il “New York Times”. (segue) (Nys)