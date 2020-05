Usa: coronavirus, l’amministrazione Trump prevede 3 mila morti al giorno a inizio giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente Trump ha aperto alla possibilità che il numero di decessi negli Usa raggiunga quota 100 mila, cifra doppia rispetto a quella da lui stesso prevista due settimane fa. “Perderemo tra le 75 mila e le 100 mila persone. È una cosa orribile”, ha osservato ai microfoni di “Fox News”. Al momento i numeri ufficiali parlano di quasi 1,2 milioni di contagi e circa 69 mila decessi. I casi appaiono in crescita in centri urbani come Chicago e Los Angeles, nonostante la situazione sia migliorata a New York, New Orleans e Detroit. I contagi sono in aumento in Iowa, Minnesota, Tennessee e Texas e anche in Stati come Indiana, Kansas, Nebraska e Arizona, nei quali è in programma un allentamento delle misure restrittive. (Nys)