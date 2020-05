Spagna: il ministero della Salute vuole individuare i casi sospetti di coronavirus in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza stampa tenutasi oggi alla Moncloa, il direttore del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie, Fernando Simon, ha dichiarato che la Sanità spagnola si è prefissa un obiettivo ambizioso: individuare i casi sospetti di Covid-19 in 48 ore. Secondo quanto spiegato da Simon, attualmente i casi positivi vengono diagnosticati in un periodo che oscilla tra i 10 e i 15 giorni dall'insorgere dei primi sintomi. Ad oggi, le comunità autonome sono impegnate nella diagnosi precoce del Covid-19 e incrociando alcuni indicatori sia giornalieri sia settimanali potranno individuare i possibili infettati e i pazienti "sospetti" in un lasso di tempo più breve. Secondo il direttore del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie, le applicazioni per il monitoraggio dei contatti non sono l'unica soluzione dato che esistono diverse alternative. Simon ha inoltre aggiunto che un'eventuale applicazione dovrebbe tener conto della "legge restrittiva che protegge la privacy delle persone" attualmente in vigore in Spagna. (Spm)