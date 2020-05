Auto: Cina, vendite auto storica Hongqi in aumento del 111 per cento nei primi quattro mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Faw Group ha registrato una crescita del 111 per cento delle vendite auto del suo marchio Hongqi nei primi quattro mesi di quest'anno. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Nel 2019, Hongqi - il più antico marchio automobilistico cinese - ha raggiunto il suo obiettivo di vendita di 100 mila auto e ha raddoppiato l'obiettivo per il 2020. Secondo quanto riferito, il marchio prevede di lanciare 21 nuovi modelli, per lo più elettrici o ibridi, nei prossimi cinque anni. Nonostante l'epidemia di coronavirus, la casa automobilistica ha venduto oltre 39.500 auto negli ultimi quattro mesi, con l'ampliamento dei suoi canali di vendita sia online che offline. Lo storico marchio di berline ha annunciato il mese scorso che costituirà una joint venture con la statunitense Silk EV per la produzione del suo primo modello super sportivo. Silk EV investirà dieci miliardi di yuan (circa 1,42 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni per realizzare prodotti della serie S di Hongqi, con l'obiettivo di renderla un marchio di auto sportive di lusso di fama mondiale. La prima berlina Hongqi è stata prodotta nel 1958 e per decenni è stata utilizzata da alti esponenti governativi e in importanti eventi nazionali. L'azienda, con sede a New York, ha un centro di ricerca, sviluppo e produzione interamente di propria proprietà in Italia, a Modena. (Cip)