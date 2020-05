Algeria: Tebboune chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza sui “conflitti nel mondo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per porre fine “alle ostilità e alla violenza nel mondo”, in particolare in Yemen e in Libia, senza dimenticare “le terre che vivono nella colonizzazione”, ovvero “la Palestina e il Sahara occidentale”. Parlando oggi al vertice virtuale dei capi di Stato e di governo del Movimento dei paesi non allineati (Nam), il capo dello Stato algerino ha proposto di sviluppare un piano per contenere gli effetti della pandemia di Covid-19 sui paesi in via di sviluppo e in Africa. Tebboune ha inoltre rinnovato la determinazione dell'Algeria di serrare i ranghi dei paesi non allineati di fronte alla pandemia di coronavirus e in vista della difficile situazione economica globale. Il presidente della Repubblica algerina, infine, ha apprezzato la decisione di formare un gruppo di lavoro all’interno della Nam per affrontare l'epidemia, condividere informazioni e scambiare esperienze. L’incontro a distanza odierno è stato organizzato dall’Azerbaigian, presidente di turno fino al 2022. Il Movimento dei paesi non allineati comprende 120 paesi in via di sviluppo dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. (Ala)