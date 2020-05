© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: gli azionisti di Norvegian Air approvano il piano di salvataggio - La maggioranza degli azionisti della compagnia aerea low cost Norvegian Air Shuttle ha approvato il piano di salvataggio nell'ambito del quale sono previsti aiuti statali. "E' un giorno storico", ha dichiarato il presidente della compagnia aerea Niels Smedegaard. In base al piano di salvataggio per fare fronte alla crisi determinata dalla pandemia del coronavirus, gli azionisti di Norvegian Air hanno concordato di scambiare le proprie quote nella società in modo da permettere il salvataggio statale. Il piano di aiuti offerto dal governo di Oslo ha un valore di 3 miliardi di corone norvegesi (circa 290 milioni di dollari). (segue) (Res)