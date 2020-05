© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: divisione interna al Partito popolare sul prolungamento dello stato di emergenza - Il Partito Popolare spagnolo (Pp) ha tempo fino a mercoledì per decidere se mantenere il proprio sostegno al governo e votare a favore della quarta estensione dello stato di allarme, oppure entrare in un'opposizione frontale contro l'esecutivo di Pedro Sanchez. Al momento "tutte le opzioni sono aperte", ma i messaggi che trapelano dalla sede del partito sono molto critici nei confronti del premier. Mentre il leader del Pp Pablo Casado decide quale strada intraprendere, i principali esponenti del partito a livello locale hanno già preso posizione. Uno dei più chiari è stato il presidente della Castiglia e Leon, Alfonso Fernandez Manueco, che in un'intervista pubblicata ieri sul quotidiano "Abc" si è detto favorevole all'estensione dello stato di allarme. Il presidente della Galizia, Alberto Nunez Feijoo, ha ribadito ieri il suo rifiuto al prolungamento dello stato di allarme, così come il presidente della Junta de Andalucia, Juanma Moreno. Anche il presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, si è mostrata riluttante perché, a suo avviso, il mantenimento dello stato di allarme comporta la limitazione dei diritti di base. (Res)