I fatti del giorno – Milano

- - Coronavirus: indagine Promos Italia, in ultimi due mesi perso l'80 per cento del fatturato, export in parte già ripartito - La crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus ha creato un danno pesantissimo sul business secondo il 70 per cento delle imprese. È quanto emerge da un'indagine su circa 600 operatori di tutto il paese di Promos Italia, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale italiano. "L'impatto del Coronavirus sulle Pmi, come prevedibile, è significativo - spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia - Un quarto di coloro che hanno risposto alla nostra indagine sostiene di aver perso oltre l'80 per cento del fatturato negli ultimi due mesi, vedendo precipitare le proprie vendite. C'è però un aspetto positivo legato all'export, una su cinque è già ripartita sul fronte del business internazionale". Per oltre la metà delle imprese indagate e-commerce, lavoro smart e tecnologie a distanza non hanno permesso di attutire il colpo, ma nonostante ciò sostiene che investirà maggiormente sul digitale sia per la commercializzazione dei prodotti sia per i processi di export. "Questa crisi spingerà le Pmi ad investire sul digitale e sarà fondamentale la capacità del Sistema Italia di supportarle in questa transizione epocale – prosegue Giovanni Da Pozzo - La capacità di ripartire e di affermarsi del nostro sistema economico, in Italia e all'estero, sarà infatti direttamente proporzionale alla sua capacità di innovarsi". (segue) (Rem)