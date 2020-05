I fatti del giorno – Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 2: Cancellato (Federculture), in operatori settore consapevolezza di dover cambiare modalità di produzione e di offerta, ma serve sostegno istituzioni - “Il mondo delle strutture e delle imprese culturali è stato il primo costretto alla chiusura e sarà l’ultimo che potrà riaprire, peraltro con più di un’incognita relativa alla sua capacità di tornare a pieno regime in presenza dei vincoli di distanziamento sociale. E non è solo l'incertezza sul futuro a turbare, ma l'evidenza di un disastro che si sta già consumando”. Lo ha detto Andrea Cancellato, presidente di Federculture e project manager per il Design Museum ADI collezione Compasso d’oro, in un’intervista al magazine ‘Genio & Impresa’ di Assolombarda. “Tutti gli operatori - continua Cancellato - hanno la piena consapevolezza della necessità di cambiare le modalità di produzione e di offerta culturale. Un’operazione che non si può improvvisare e che richiede tempo. Proprio per questo abbiamo affermato con forza, e con il sostegno mai così ampio di tutto il mondo delle istituzioni culturali italiane, la costituzione di un Fondo per la Cultura per consentire di ‘comprare tempo’ e progettare il nuovo, innovando i modelli di business culturale e le modalità di fruizione del prodotto culturale, anche grazie alle nuove tecnologie della comunicazione. Diversamente, molte imprese rischiano di non sopravvivere. Il quel caso potremmo davvero registrare un’enorme dispersione di competenze e un significativo indebolimento di un’industria cruciale e distintiva per il nostro Paese”. Interpellato sulle potenzialità o limiti del digitale per la produzione e la fruizione di prodotti culturali, Cancellato ha osservato che: "Il digitale ha rappresentato una prima valvola di sfogo per mantenere aperte le relazioni tra i produttori di cultura e il pubblico. Occorre però avvertire che la produzione culturale si sviluppa in una comunità, il digitale può aiutare questa fruizione ma non può sostituire l’esperienza comunitaria che vive in un rapporto simbiotico e insostituibile, dove anche la presenza fisica del pubblico ha una sua funzione cruciale. Per questo, se avremo modo di superare l’emergenza - ha concluso il presidente di Federculture - senza perdere il prezioso capitale di competenze accumulato negli anni, ci sarà l’opportunità di una grande innovazione dei modelli di business con un ruolo importante per le nuove tecnologie e l’insieme delle professionalità che richiedono". (segue) (Rem)