I fatti del giorno – Milano (3)

- - Fase 2: Milano riparte con mezzi pubblici semi vuoti e più auto in giro, ma non è il "liberi tutti" - Mezzi pubblici praticamente vuoti e più auto in giro, anche se i numeri non sono certo quelli della situazione pre-coronavirus. È questa la fotografia di Milano oggi nel primo giorno della “Fase due”. Una fotografia confermata anche dalle persone che si sono mosse con i mezzi pubblici, ma anche dai commercianti che hanno riaperto e dai tassisti che, comunque, lamentano un pesante calo dei guadagni. Sui treni di Trenord, nell'ora di punta il 30 per cento dei passeggeri previsti, che erano già il 50 per cento della capienza totale del treno: un convoglio che, normalmente, avrebbe potuto trasportare 500 passeggeri, all'inizio della “Fase 2” era previsto che avrebbe potuto trasportare al massimo 250 persone, invece nell'ora di punta, il massimo raggiunto è stato il 30 per cento, dunque 75 persone. Nella stazione ferroviaria di Cadorna i passeggeri in arrivo vengono controllati con il termoscanner e, fuori dalle metropolitane, volontari della protezione civile indicano i percorsi ai viaggiatori mentre i dipendenti Atm davanti ai tornelli controllano che chi accede ai mezzi pubblici indossi mascherina e guanti. Nei parchi cittadini, che hanno riaperto i cancelli, sono tornati i runner e i padroni di cani. (segue) (Rem)