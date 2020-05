I fatti del giorno – Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 2: Consiglio regionale lombardo approva a larga maggioranza pdl su ripresa economica per 3 miliardi - È stato approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale lombardo il progetto di legge 121 sugli interventi per la ripresa economica di iniziativa del presidente della Giunta regionale Attilio Fontana. Su 75 votanti, 74 sono stati favorevoli e si è registrata l'unica l'astensione del consigliere Niccolò Carretta di Lombardi Civici ed europeisti. Le misure finalizzate a fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19 prevedono il sostegno agli investimenti indirizzati "principalmente a investimenti sanitari, infrastrutture viabilità, sviluppo sostenibile, dissesto idrogeologico e digitalizzazione" si legge nel testo del pdl. La spesa complessiva autorizzata è di 3 miliardi di euro, di cui 83 milioni nel 2020, oltre 2,7 miliardi nel 2021 e 130 milioni nel 2022. Le risorse sono così ripartite: 51 milioni e 350 mila euro per le Province, 348 milioni e 650 mila euro ai Comuni, 2 miliardi e 470 milioni di euro per interventi per la ripresa economica, 130 milioni di euro per investimenti strategici. Vengono stanziati 10 milioni di euro per la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e 82 milioni di euro sono destinati al personale sanitario che ha combattuto in prima linea l'emergenza coronavirus. "Si tratta di un provvedimento sicuramente importante – evidenzia il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi - ma ritengo necessario che sia accompagnato da una azione legislativa altrettanto significativa e rapida sul piano della semplificazione normativa e procedurale. Faccio un appello anche al governo nazionale affinché si possa procedere quanto prima a una sostanziale revisione del Codice nazionale degli Appalti che così come è strutturato oggi, per gli eccessi burocratici che contiene e le troppe certificazioni, spesso inutili, che richiede, in molti casi ritarda o addirittura impedisce agli Enti locali l'assegnazione rapida di lavori e opere importanti. Altrimenti il rischio è di mettere in circolo risorse destinate alle nostre imprese senza che le stesse ne possano beneficiare in tempi utili: garantire subito la liquidità è oggi invece fondamentale e indispensabile". (segue) (Rem)