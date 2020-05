I fatti del giorno – Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Carceri: assessore Milano, pronti a ospitare detenuti, ma Regione Lombardia faccia sua parte per evitare concentrazioni - Tutte le istituzioni facciano la propria parte per far fronte al problema del sovraffollamento delle carceri ed evitare che i detenuti a cui vengono concessi gli arresti domiciliari si concentrino tutti su uno stesso territorio. Il richiamo è arrivato dall'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, che durante la sottocommissione Carceri di Palazzo Marino dedicata ai progetti di housing per i detenuti, ha ribadito che "come Comune noi la nostra parte la facciamo e, se dovessero innescarsi altri elementi, siamo pronti a dare ospitalità a una ventina di persone che possono beneficiare delle misure alternative alle detenzione". "Non vuol dire però - ha aggiunto - che questi posti domani li apriamo, perché noi la mano l'abbiamo alzata, ma vorremmo evitare di rimanere da soli con la mano alzata e il cerino in mano. È bene che tutti facciano la loro parte, per evitare degli accumuli impropri di questioni o anche di elementi gravosi che poi diventa complicato gestire". "Se queste presenze sono concentrate in alcune città o ancora peggio in alcuni quartieri rischiamo di far saltare fuori una scintilla che potremmo evitarci ora che abbiamo altri problemi da gestire", ha osservato Rabaiotti, spiegando che il problema è che "accanto all'alloggio dobbiamo provvedere anche una piccola o grande batteria di servizi di accompagnamento che non lascino le persone uscite dagli istituti da sole, ma anche che non lascino le comunità locali da sole con queste persone". (Rem)