- Coronavirus: nel Lazio guariti il 27 per cento dei casi, solo 1 per cento in terapia intensiva - Nel Lazio dei casi finora confermati di Covid-19, il 20 per cento è ricoverato in una struttura sanitaria, il 44 per cento è in isolamento domiciliare e l'1 per cento è in terapia intensiva. I guariti sono il 27 per cento. Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (segue) (Rin)