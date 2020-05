I fatti del giorno – Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conoravirus: al Bambino Gesù una stanza virtuale di incontro e gioco per ragazzi oncologici - Si chiama Play4you il nuovo progetto online dedicato agli adolescenti oncologici. Ideata per superare i limiti imposti dalla malattia e dal periodo di quarantena dovuto al Covid-19, la nuova "stanza vituale" è stata messa a punto dagli psicologi, dal personale medico e infermieristico e dagli educatori del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Genica e Cellulare del Bambino Gesù. L'iniziativa vede anche la partecipazione dei volontari dediti alle attività ludiche, di solito presenti in reparto, e appartenenti a diverse associazioni (associazione Bambino Gesù onlus, associazione Edoardo Marcangeli onlus, associazione Davide Ciavattini onlus). Si tratta di un nuovo strumento del progetto Adolescenti 4You, nato nel 2017, per dare una risposta alle necessità specifiche di ragazzi e ragazze con una storia comune di malattie onco-ematologiche. Un modello nuovo di assistenza -clinica e psicosociale - che supporti i bisogni legati alla malattia e alla necessità di garantire continuità alla vita fuori dall'Ospedale, fatta di famiglia, amici, scuola, affetti e hobby. L'iniziativa è stata voluta dal professore Franco Locatelli, direttore del Dipartimento. "Trattare un adolescente significa che devi essere disponibile a metterti in gioco e confrontarti su un terreno che non è più il tuo, da molti decenni – spiega Locatelli - È come giocare una partita in trasferta". (segue) (Rin)