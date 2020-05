I fatti del giorno – Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinema: Cna, drive-in con massimo 200 auto da luglio, tra ipotesi parcheggi Fiera Roma - Schermi più piccoli e un massimo di 200 automobili per gli spettatori, ma più spazi dedicati alle proiezioni cinematografiche su tutto il territorio romano. È questa la proposta “Cine-drive” avanzata dalla Cna di Roma per la ripresa del settore cinematografico nella Capitale e illustrata stamattina nel corso della commissione Cultura del Campidoglio. “I Cine-drive non hanno niente a che vedere con il drive-in - ha spiegato Mario Perchiazzi, portavoce per il cinema e l’audiovisivo di Cna -, sono spazi molto più piccoli. È un progetto che si declina in tre momenti diversi, in attesa della riapertura delle sale cinematografiche" ipotizzata a settembre-ottobre. "L’idea, se ci sarà una riduzione dell’emergenza sanitaria, è iniziare a metà luglio, un secondo passaggio è quello delle arene cinematografiche e poi il terzo passaggio sarà quello l’apertura delle sale. Abbiamo ipotizzato - ha aggiunto Perchiazzi - tre schermi piccoli, da 14/16 metri, da 18/20 metri e da 20/22 metri. Il percorso dovrà essere gestito da un esercente, in armonia con un presidente o assessore del municipio in cui si intraprende l’attività. Pensiamo che l’esercente possa individuare con Roma Capitale e con il Municipio la location più vicina al cinema per iniziare con uno schermo, non grande come quello del drive-in, ma che possa accogliere 200 macchine” per un massimo di 400 spettatori, poiché “pensiamo che in ciascuna macchina possano esserci al massimo due persone, quelle davanti, per poter vedere bene lo schermo”. (Rin)