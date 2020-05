© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: forze Gna, distrutti sette camion di carburante diretti a Tarhuna - Le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) hanno annunciato che i loro droni "sono riusciti a distruggere sette camion di carburante nemici nella città di Al Qurayat, nella Libia occidentale". In una nota diffusa oggi, le forze del Gna hanno dichiarato che gli autocarri carichi di carburante colpiti erano diretti verso la città di Tarhuna "per rifornire le forze di Khalifa Haftar". In precedenza, il Consiglio Comunale di Tarhuna aveva accusato le forze del Gna di "assediare la città e impedire la consegna di cibo, carburante e medicine e ostacolare l'erogazione di servizi a centinaia di migliaia di cittadini". (segue) (Res)