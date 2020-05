I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Lna annuncia "progressi" a Gasr Garabulli - Le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar hanno annunciato progressi nella città di Gasr Garabulli (Castelverde), ad est di Tripoli, arrivando a soli 2 chilometri dalla spiaggia. "L'esercito ha anche lanciato un'operazione nell'area di Al Zayniyah, distrutto e sequestrato un certo numero di veicoli militari nemici", ha detto oggi ad "Agenzia Nova" Al Mundhir al Khartoush, membro dell'ufficio informazioni dell'Lna. "I militanti e i mercenari siriani hanno usato delle moschee e si sono rifugiati al loro interno per non essere presi di mira dall'aeronautica militare dell'Lna, in quanto il diritto internazionale umanitario e le leggi locali vietano l'uso dei luoghi di culto a scopi militari", ha aggiunto al Khartoush. (segue) (Res)