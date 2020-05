I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: il parlamento approva la legge sull'aumento delle commissioni sui carburanti - La Camera dei rappresentanti dell’Egitto (il parlamento monocamerale) ha approvato in via definitiva un disegno di legge che introduce commissioni del valore compreso tra 0,25 e 0,30 sterline egiziane sui carburanti. Lo riferisce il quotidiano “El Masry el Youm”. “I prezzi attuali di benzina e diesel non aumenteranno di un centesimo”, ha assicurato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, nel corso della sessione plenaria del parlamento di ieri, 3 maggio. Inoltre, “proseguirà il programma di sussidi per l’acquisto di bombole di gas e alcuni altri carburanti”, ha aggiunto. All’inizio di aprile, il meccanismo automatico di indicizzazione dei prezzi in Egitto (Apim) ha ridotto leggermente i prezzi dei principali carburanti a partire dall’11 aprile. Il prezzo della benzina a 92 ottani è stato abbassato. L'Apim ha anche ridotto il prezzo del combustibile per uso industriale. I prezzi di tutti gli altri prodotti petroliferi rimarranno invariati. I nuovi prezzi saranno applicati nei prossimi 3 mesi fino a quando l'Apim terrà la sua prossima riunione. (segue) (Res)